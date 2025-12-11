Ричмонд
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Юрист Ермохина: мошенники будут предлагать детям обойти блокировку Roblox.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники через соцсети и мессенджеры за плату предлагают детям якобы секретные программы и ключи для обхода блокировки игры Roblox, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина.

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям “секретные” программы или ключи для обхода блокировки за плату», — сказала юрист.

Она отметила, что так злоумышленники под видом продажи доступа выманивают данные банковских карт родителей или прямые переводы.

Юрист подчеркнула, что в случае обмана родители должны незамедлительно обратиться в полицию.