Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям “секретные” программы или ключи для обхода блокировки за плату», — сказала юрист.