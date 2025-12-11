Финалистов патриотической акции «Слово о Герое» наградили в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги патриотической литературно-музыкальной акции «Слово о Герое». Конкурс проходил с сентября 2025 года. Творческих жителей Хабаровского края пригласили к участию в конкурсе: представить стихотворение или музыкальную композицию, посвященные теме героизма и любви к Родине, историческим событиям нашей страны, выдающимся личностям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На конкурс представили более 70 работ. Наград были удостоены 15 самых талантливых авторов, их произведения со сцены ГДК исполнили студенты Хабаровского государственного института культуры.
В числе финалистов конкурса люди разного возраста и профессий. Они посвятили стихи защитникам Родины — участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов прошлого века, а также специальной военной операции.
Награды финалистам вручили участники СВО, курсанты краевой образовательной программы «Герои Vостока».