Финалистов патриотической акции «Слово о Герое» наградили в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги патриотической литературно-музыкальной акции «Слово о Герое». Конкурс проходил с сентября 2025 года. Творческих жителей Хабаровского края пригласили к участию в конкурсе: представить стихотворение или музыкальную композицию, посвященные теме героизма и любви к Родине, историческим событиям нашей страны, выдающимся личностям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».