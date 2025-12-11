Трал для перевозки тяжелой техники доставлен из Иркутска в зону СВО

Специализированное транспортное средство для перевозки тяжелой и крупногабаритной техники было передано бойцам полка «Иркут», большинство военнослужащих которого — жители Прибайкалья.
«Крайне важно, что наша помощь доходит до адресатов быстро. Эта техника — не просто машина, это вклад в безопасность и эффективность работы наших земляков на передовой, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов. — Мы продолжим поддерживать наших защитников, чтобы приблизить общую Победу».
Трал был передан для нужд СВО сотрудниками одного из местных предприятий через МУП «Иркутскавтотранс». После подготовки и обслуживания техника была доставлена в Ростов-на-Дону, а оттуда — непосредственно в часть.
Передача гуманитарных грузов и специализированной техники из Иркутска в зону специальной военной операции ведется постоянно. Ранее таким же образом были отправлены автобусы, микроавтобусы и другое необходимое оборудование, сообщает пресс-служба мэрии.
Жители Иркутска, желающие присоединиться к оказанию помощи, могут обратиться в благотворительный фонд «Любимый город». Организация системно занимается сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Уточнить подробности можно по телефону: 92−00−00.