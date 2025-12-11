Три недели за минуту: как инсульт крадёт молодость новосибирцев

Каждую минуту инсульта человек стареет на три недели. Такой пугающий вывод сделан на основе принципа «Время — Мозг», которым руководствуются сосудистые хирурги. Исследования свидетельствуют: за шестьдесят секунд острого нарушения мозгового кровообращения гибнет около двух миллионов нейронов и четырнадцать миллиардов связей между ними. Час инсульта отнимает у организма примерно 3,5 года жизни, уничтожая 120 миллионов клеток мозга.
Это смертельно опасное состояние, являющееся в России главной причиной инвалидности, всё чаще поражает не только пожилых, но и людей молодого и среднего возраста. Последствия могут быть катастрофическими — от потери самостоятельности до полной бытовой беспомощности.
Специалисты напоминают, что к группе риска относятся люди с атеросклерозом, гипертонией, болезнями сердца и сосудов, эндокринными нарушениями, а также те, кто имеет вредные привычки. Распознать беду можно с помощью простого метода «УДАР». Нужно попросить человека улыбнуться — при инсульте улыбка часто перекошена. Затем — поднять одновременно обе руки или ноги, что при поражении мозга сделать одинаково не удастся. Третий шаг — проверить артикуляцию: речь будет неразборчивой. При любом нарушении необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
Ключ к профилактике — контроль артериального давления, холестерина и сахара в крови, здоровое питание, физическая активность, поддержание нормального веса и отказ от курения и алкоголя. Своевременное лечение хронических заболеваний и внимание к сигналам организма могут спасти жизнь. В случае инсульта промедление действительно подобно смерти — счёт идёт буквально на минуты.