Три недели за минуту: как инсульт крадёт молодость новосибирцев

Специалисты напоминают, что к группе риска относятся люди с атеросклерозом, гипертонией, болезнями сердца и сосудов, эндокринными нарушениями, а также те, кто имеет вредные привычки. Распознать беду можно с помощью простого метода «УДАР». Нужно попросить человека улыбнуться — при инсульте улыбка часто перекошена. Затем — поднять одновременно обе руки или ноги, что при поражении мозга сделать одинаково не удастся. Третий шаг — проверить артикуляцию: речь будет неразборчивой. При любом нарушении необходимо немедленно вызывать скорую помощь.