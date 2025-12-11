Казахстан усилит качество подготовки кадров через новый цифровой Реестр

Реестр является инструментом, который позволит обеспечить прозрачность, сопоставимость и актуальность данных, а также станет ключевым элементом для укрепления связи между системой образования и профессиональными требованиями, повышая качество подготовки кадров и поддерживая дальнейшее развитие Национальной системы квалификаций.
Он создает условия для системного мониторинга изменений как в образовательных программах, так и в профессиональных стандартах, лежащих в основе их разработки. Данный инструмент позволит отслеживать, насколько оперативно образовательные организации обновляют содержание программ в соответствии с требованиями рынка труда, а также определять, как на практике используются профстандарты.
Реестр создан в рамках реализации закона «О профессиональных квалификациях» и является важным элементом формирования современной инфраструктуры подготовки кадров.
Ознакомиться с Реестром можно по ссылке.