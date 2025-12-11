Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан усилит качество подготовки кадров через новый цифровой Реестр

На цифровой платформе Национальной системы квалификаций Career Enbek запущен Реестр образовательных программ (Реестр), в котором содержится информация обо всех программах технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Реестр является инструментом, который позволит обеспечить прозрачность, сопоставимость и актуальность данных, а также станет ключевым элементом для укрепления связи между системой образования и профессиональными требованиями, повышая качество подготовки кадров и поддерживая дальнейшее развитие Национальной системы квалификаций.

Он создает условия для системного мониторинга изменений как в образовательных программах, так и в профессиональных стандартах, лежащих в основе их разработки. Данный инструмент позволит отслеживать, насколько оперативно образовательные организации обновляют содержание программ в соответствии с требованиями рынка труда, а также определять, как на практике используются профстандарты.

Реестр создан в рамках реализации закона «О профессиональных квалификациях» и является важным элементом формирования современной инфраструктуры подготовки кадров.

Ознакомиться с Реестром можно по ссылке.