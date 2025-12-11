Иркутянам напомнили о повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве

В сельский стаж, необходимый для получения надбавки, засчитывается работа по более чем 500 специальностям, утверждённым Правительством РФ, включая трактористов, агрономов, ветеринаров и животноводов. Также полностью учитывается трудовая деятельность в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях до 1992 года, независимо от конкретной профессии. Помимо периодов работы, в стаж включаются отпуска, больничные и время отпуска по уходу за ребёнком.