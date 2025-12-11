Иркутянам напомнили о повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве

Более шести тысяч неработающих пенсионеров Иркутской области, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве, получают повышенную пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Иркутской области.
Ежемесячная доплата в размере 25% от фиксированной выплаты с учётом районного коэффициента устанавливается автоматически и не требует отдельных заявлений.
Право на надбавку имеют неработающие пенсионеры, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживавшие в сельской местности на момент выхода на пенсию. Размер доплаты зависит от территории. Так, в южных районах он составляет 2226,93 рубля, в северных — 2895 рублей в месяц.
Важно, что выплата сохраняется даже при переезде пенсионера в город. Она приостанавливается только в случае официального трудоустройства и автоматически возобновляется после увольнения.
«Повышенная выплата назначается одновременно с пенсией без подачи дополнительных документов, на основании данных, уже имеющихся в распоряжении Фонда», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
В сельский стаж, необходимый для получения надбавки, засчитывается работа по более чем 500 специальностям, утверждённым Правительством РФ, включая трактористов, агрономов, ветеринаров и животноводов. Также полностью учитывается трудовая деятельность в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях до 1992 года, независимо от конкретной профессии. Помимо периодов работы, в стаж включаются отпуска, больничные и время отпуска по уходу за ребёнком.
