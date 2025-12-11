Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянам напомнили о повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве

Им устанавливается ежемесячная доплата.

Источник: Freepik

Более шести тысяч неработающих пенсионеров Иркутской области, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве, получают повышенную пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Иркутской области.

Ежемесячная доплата в размере 25% от фиксированной выплаты с учётом районного коэффициента устанавливается автоматически и не требует отдельных заявлений.

Право на надбавку имеют неработающие пенсионеры, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживавшие в сельской местности на момент выхода на пенсию. Размер доплаты зависит от территории. Так, в южных районах он составляет 2226,93 рубля, в северных — 2895 рублей в месяц.

Важно, что выплата сохраняется даже при переезде пенсионера в город. Она приостанавливается только в случае официального трудоустройства и автоматически возобновляется после увольнения.

«Повышенная выплата назначается одновременно с пенсией без подачи дополнительных документов, на основании данных, уже имеющихся в распоряжении Фонда», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

В сельский стаж, необходимый для получения надбавки, засчитывается работа по более чем 500 специальностям, утверждённым Правительством РФ, включая трактористов, агрономов, ветеринаров и животноводов. Также полностью учитывается трудовая деятельность в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях до 1992 года, независимо от конкретной профессии. Помимо периодов работы, в стаж включаются отпуска, больничные и время отпуска по уходу за ребёнком.

Ранее иркутянам напомнили о получении единого пособия по беременности.