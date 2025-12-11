В Омской области за год туберкулезом заболели 536 жителей

В Омской области наблюдается улучшение в части заболеваемости населения туберкулёзом. По данным регионального минздрава здравоохранения, в 2025 году (11 месяцев) зарегистрировано 536 случаев заболевания. Из них 15 выявили у детей, ещё 3 у иностранцев. Тяжелые формы диагностировали у 7 человек. Данные приводит издание Город55.
За год число впервые поставленных диагнозов по туберкулёзу снизилось на 105 случаев. За пять последних лет снижение составило 294 случая. Показатель заболеваемости составляет 37 человек на 100 тыс. населения.
Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Симптомы легко спутать с усталостью или обычной простудой. Болезнь может долго протекать в скрытой форме, но в каждом десятом случае латентная инфекция переходит в активную стадию. Инкубационный период составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Выявляется посредством флюорографии и прививкам у детей.
Ранее мы писали о жительнице Калачинского района Омской области, которая уклонялась от лечения открытой формы туберкулеза. 54-летняя женщина была отправлена на принудительное лечение после вмешательства прокуроров и суда.