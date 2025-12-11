В Омской области за год туберкулезом заболели 536 жителей

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Симптомы легко спутать с усталостью или обычной простудой. Болезнь может долго протекать в скрытой форме, но в каждом десятом случае латентная инфекция переходит в активную стадию. Инкубационный период составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Выявляется посредством флюорографии и прививкам у детей.