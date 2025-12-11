230 пассажиров из Хабаровска ждут рейс в Москву более суток

Авиаперевозчик обеспечивает граждан всеми обязательными услугами во время ожидания. Хабаровская транспортная прокуратура держит ситуацию под контролем и напоминает, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8−924−201−5760.