230 пассажиров из Хабаровска ждут рейс в Москву более суток

Пассажирам задержанного рейса организовали обязательные услуги, прокуратура контролирует ситуацию.

Источник: Соцсети

В Хабаровске рейс в Москву задержан более чем на сутки по техническим причинам, — сообщает Дальневосточная транспортная полиция.

Самолет должен был вылететь 10 декабря в 12:50, но пассажиры 230 человек остаются на земле. Новый вылет запланирован на сегодня, 11 декабря, в 15:00.

Авиаперевозчик обеспечивает граждан всеми обязательными услугами во время ожидания. Хабаровская транспортная прокуратура держит ситуацию под контролем и напоминает, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8−924−201−5760.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре — Аян, Охотск — Хабаровск и в обратных направлениях.