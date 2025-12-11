230 пассажиров из Хабаровска ждут рейс в Москву более суток

В Хабаровске рейс в Москву задержан более чем на сутки по техническим причинам, — сообщает Дальневосточная транспортная полиция.
Самолет должен был вылететь 10 декабря в 12:50, но пассажиры 230 человек остаются на земле. Новый вылет запланирован на сегодня, 11 декабря, в 15:00.
Авиаперевозчик обеспечивает граждан всеми обязательными услугами во время ожидания. Хабаровская транспортная прокуратура держит ситуацию под контролем и напоминает, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8−924−201−5760.
Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в крае скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре — Аян, Охотск — Хабаровск и в обратных направлениях.