В России предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров

Лантратова отметила, что сегодня пенсии в России НДФЛ не облагаются, однако работающие пенсионеры и предпенсионеры продолжают перечислять 13% со своих заработков и подработок. При этом, по ее словам, налоговая система не учитывает ограниченность их доходов и рост расходов на медицину и лечение. В этой связи для пенсионеров с доходами выше порога в 1,5 прожиточного минимума предлагается вдвое снизить действующие ставки НДФЛ, а для предпенсионеров — до 75% от текущего уровня.