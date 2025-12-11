Как правильно выбрать влажный и сухой корма для кошек: правила, чтобы животное не болело

Ряд владельцев домашних животных утверждает, что при продолжительном использовании кормов одной из популярных марок у питомцев возникали нарушения со стороны пищеварительной системы, а также ухудшение функций печени и почек. Отмечались ситуации, когда у кошек начинала редеть шерсть, сопровождалось выраженным зудом из-за которого животные вычесывали кожу до глубоких ран. Чтобы таких ситуаций не происходило, следует придерживаться ряда правил. Какие существуют правила, а также плюсы, минусы сухих и влажных кормов — в материале URA.RU.