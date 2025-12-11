Ричмонд
Как правильно выбрать влажный и сухой корма для кошек: правила, чтобы животное не болело

Владельцы кошек из различных регионов России сообщили об ухудшении состояния своих животных после употребления влажного корма определенной марки. По их словам, у питомцев после кормления этим продуктом отмечались рвота, выраженная слабость и потеря аппетита, выяснило URA.RU.

Корм должен производиться из высококачественного сырья.

Ряд владельцев домашних животных утверждает, что при продолжительном использовании кормов одной из популярных марок у питомцев возникали нарушения со стороны пищеварительной системы, а также ухудшение функций печени и почек. Отмечались ситуации, когда у кошек начинала редеть шерсть, сопровождалось выраженным зудом из-за которого животные вычесывали кожу до глубоких ран. Чтобы таких ситуаций не происходило, следует придерживаться ряда правил. Какие существуют правила, а также плюсы, минусы сухих и влажных кормов — в материале URA.RU.

Правила выбора сухих кормов.

При подборе сухого корма для домашних животных следует руководствоваться рядом ключевых правил. Среди них:

Для выбора корма можно обратиться к ветеринару.

1. Корм должен производиться из высококачественного сырья и не содержать потенциально вредных добавок или ненужных искусственных компонентов.

2. Питательные потребности меняются в зависимости от возраста. Так, котятам требуется рацион с повышенным содержанием белка и жиров, тогда как взрослым собакам зачастую рекомендуются корма с более высоким уровнем углеводов.

3. При наличии хронических заболеваний, аллергий или других медицинских особенностей животному нередко необходим специализированный рацион, разработанный с учетом конкретных потребностей организма.

4. Масса и габариты питомца также влияют на выбор корма. Крупным животным, как правило, подходят более «легкие» по калорийности корма, тогда как мелким породам чаще требуются более энергоемкие рационы.

Масса и габариты кошки также влияют на выбор корма.

5. Цена является важным, хотя и не единственным критерием. Более дорогие корма нередко отличаются улучшенным составом и высоким уровнем полезных компонентов, что может положительно сказываться на здоровье животного.

6. Перед покупкой имеет смысл ознакомиться с отзывами владельцев животных на профильных сайтах и форумах. Это позволяет сформировать представление о реальном качестве и эффективности корма.

7. При любых проблемах со здоровьем питомца оптимальным решением будет консультация ветеринара. Специалист сможет подобрать наиболее подходящий тип корма с учетом диагноза и общего состояния животного.

Опасные добавки в кормах.

В составе кошачьего корма не должно быть ряда добавок. В случае если на упаковке указаны пропиленгликоль, целлюлоза, сахар, антиокислители E320 и E321, а также искусственный краситель E127 или большой процент субпродуктов, то от корма стоит отказаться.

Мясные субпродукты (внутренние продукты животных, например, печень, сердце, почки, легкие и так далее) домашних кошек как такового вреда не несут, но их доля не должна превышать основной продукт в процентном содержании. В таком случае, он полезным являться не будет.

Что должно быть в составе.

В качественном и безопасном для здоровья кошек корме должны присутствовать следующие компоненты:

— Мясо, птица или рыба — не менее 35% от общего состава. При этом производитель обязан указывать конкретный вид сырья (например, говядина, кролик и т.п.).

— Субпродукты — не более 10%. При превышении этого показателя от приобретения такого корма рекомендуется воздержаться.

— Белок — до 20%. Речь идет о натуральном источнике протеина, необходимом для нормального питания кошек.

— Зерновые культуры и другие растительные компоненты — до 25%. В кормах могут использоваться овес, рис и другие злаки, однако их доля не должна быть чрезмерной, иначе это будет означать экономию на основном ингредиенте, в первую очередь на мясе.

Плюсы и минусы сухих и влажных кормов.

К плюсам сухого корма относятся форма и текстура гранул сухого рациона (помогает чистить зубы от налета), долгие сроки хранения. Помимо этого сухой корм богат разнообразием процедур по составу ингредиентов, а также содержанием углеводов (крахмала и клетчатки).

Форма и текстура гранул сухого корма помогает чистить зубы кошки от налета.

Существует и небольшой ряд минусов сухого корма. В частности, его вкусовая привлекательность уступает влажным и полувлажным кормам. К тому же нужно следить за объемом воды, который пьет питомец (так как недостаток может повлечь ряд урологических заболеваний). И существует фактор недобросовестных производителей, которые могут замаскировать белок плохого качества — мясокостную муку.

К плюсам влажного корма, по сравнению с сухим, относят его более высокую вкусовую привлекательность: в нем сохраняются естественный мясной аромат и аппетитный внешний вид продукта. Содержание и разнообразие самого мяса высокое, а также животное получает воду вместе с пищей.

Однако есть и минусы влажного корма: из-за меньшего объема питательных и биологически активных веществ, чем в сухом корме, для суточной нормы необходим больший объем влажного. Помимо этого, несмотря на высокую стоимость корма, после употребления у животного может быть вызваны зуд, диарея и другие пищевые реакции. На зубах образуется налет, из-за чего владельцы вынуждены самостоятельно чистить зубы питомцам. К тому же влажный корм быстрее портится, нежели сухой.

Правила совмещения кормов.

Питомца можно кормить сухими и влажными кормами одновременно. Однако есть несколько основных правил. В частности, ветеринары рекомендуют, чтобы в кормовой базе преобладал именно сухой корм, а влажный использовался как вкусняшка, чтобы порадовать животное.

Не рекомендуется смешивать влажный и сухой корм в одной миске.

Необходимо определить рацион и норму кормления. Должен быть четко установлен объем сухого и влажного корма. Избыточное поступление отдельных питательных веществ может способствовать набору лишнего веса у животного.

Не рекомендуется смешивать сухой и влажный корм в одной миске и давать их одновременно. Оптимальный интервал между приемами сухого и влажного корма составляет 5−6 часов. К тому же у питомца должен быть постоянный доступ к свежей и чистой питьевой воде. При этом воду рекомендуют не ставить рядом с миской с едой. Как объясняют ветеринары, кошки по своей природе не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода им кажется отравленной. Лучше поставить миски с водой в нескольких местах.

Также не следует часто менять марку корма. Универсального идеального продукта не существует, есть рацион, оптимально подходящий конкретному животному. Если выбранный корм хорошо переносится питомцем (он ест его с аппетитом, отсутствуют рвота, диарея, зуд, стул небольшого объема), рекомендуется оставаться на этом варианте.