Омский мальчик попросил у Деда Мороза валенки, яблоки и куклу

Среди тысяч детских писем, ежегодно приходящих Российскому Деду Морозу из Великого Устюга, особое место заняло послание от шестилетнего Саши из Омска. В своем обращении мальчик попросил не игрушки и гаджеты, а простые и трогательные подарки: новые валенки для себя, яблоки для бабушки и куклу для младшей сестры.