Омский мальчик попросил у Деда Мороза валенки, яблоки и куклу

Среди тысяч детских писем, ежегодно приходящих Российскому Деду Морозу из Великого Устюга, особое место заняло послание от шестилетнего Саши из Омска. В своем обращении мальчик попросил не игрушки и гаджеты, а простые и трогательные подарки: новые валенки для себя, яблоки для бабушки и куклу для младшей сестры.
На пресс-конференции в преддверии новогодних праздников Дед Мороз рассказал, что за годы своей «почтовой» практики получал самые необычные желания — от билетов на балет и старинного ткацкого станка до настоящей печи и даже живой коровы. Но письмо омского мальчика запомнилось особой искренностью и заботой о близких.
Зимний волшебник не оставил просьбу без внимания — все подарки уже в пути к семье Саши.
