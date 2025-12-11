В Новосибирске застройщик оставил дольщиков и инвесторов без домов на 71 млн

По данным следствия, с августа 2018 года по ноябрь 2024 года застройщик заключал с гражданами договоры подряда на строительство малоэтажных домов в Новосибирске и близлежащих районах. Также компания привлекала средства по инвестиционным договорам, обещая вкладчикам выплаты.