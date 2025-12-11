Ричмонд
В Новосибирске застройщик оставил дольщиков и инвесторов без домов на 71 млн

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК о мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным следствия, с августа 2018 года по ноябрь 2024 года застройщик заключал с гражданами договоры подряда на строительство малоэтажных домов в Новосибирске и близлежащих районах. Также компания привлекала средства по инвестиционным договорам, обещая вкладчикам выплаты.

Обязательства предприниматель не выполнил, в результате чего 12 дольщиков и инвесторов понесли ущерб на сумму свыше 71 млн рублей.

41-летний руководитель строительной компании был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД Новосибирска при поддержке бойцов Росгвардии и доставлен в отдел полиции № 6 «Октябрьский». В настоящий момент следователи проводят все необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления.