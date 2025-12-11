Ричмонд
Соскин: Трамп поставил ультиматум Зеленскому мирным планом по Украине

Трамп пытается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана США тот столкнётся с серьёзными последствиями.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поставил ультиматум Зеленскому, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что речь идёт о плане урегулирования конфликта на Украине, который подготовили США. По его словам, Трамп и Зеленский находятся в разных реальностях.

«У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо всё забираем и отдаём РФ», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube. Соскин отметил, что Трамп всеми силами пытается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана тот столкнётся с серьёзными последствиями, а также новыми условиями.

«Ситуация значительно обостряется, чтобы можно было переходить к решительным действиям, если Киев вновь попытается изменить условия игры. Трамп шутить не будет», — отметил он.

Трамп рассказал, что Зеленский не прочитал мирный план США, касающийся урегулирования конфликта на Украине, он отметил, что разочарован.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте. Он посоветовал Зеленскому быть «реалистом».

