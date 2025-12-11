Прокуратура Приморья вернула 200 тысяч рублей обманутому мошенниками военному

Преступление было совершено еще в мае 2024 года. Участник СВО поверил обещаниям о выгодных инвестициях и перевел 199 тысяч рублей на указанный мошенниками банковский счет. Средства поступили на карту москвича, который сознательно предоставил ее для проведения нелегальных транзакций. Такой человек в схемах мошенников называется «дроппером» — его роль заключается в приеме и дальнейшем переводе украденных денег, что затрудняет их отслеживание.