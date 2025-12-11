Прокуратура Приморья вернула 200 тысяч рублей обманутому мошенниками военному

Житель Владивостока, участник специальной военной операции, стал жертвой мошенников, потеряв почти 200 тысяч рублей. Однако благодаря вмешательству прокуратуры эти деньги удалось вернуть через суд, взыскав их с так называемого «дроппера» — человека, предоставившего свой счет для незаконных операций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Преступление было совершено еще в мае 2024 года. Участник СВО поверил обещаниям о выгодных инвестициях и перевел 199 тысяч рублей на указанный мошенниками банковский счет. Средства поступили на карту москвича, который сознательно предоставил ее для проведения нелегальных транзакций. Такой человек в схемах мошенников называется «дроппером» — его роль заключается в приеме и дальнейшем переводе украденных денег, что затрудняет их отслеживание.
Прокурор Первореченского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с этого москвича неосновательного обогащения. Бутырский районный суд Москвы полностью удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчика всю сумму — 199 тысяч рублей. Фактическое исполнение этого решения взято на особый контроль.