Прокуратура Приморья вернула 200 тысяч рублей обманутому мошенниками военному

Преступление было совершено еще в мае 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Житель Владивостока, участник специальной военной операции, стал жертвой мошенников, потеряв почти 200 тысяч рублей. Однако благодаря вмешательству прокуратуры эти деньги удалось вернуть через суд, взыскав их с так называемого «дроппера» — человека, предоставившего свой счет для незаконных операций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Преступление было совершено еще в мае 2024 года. Участник СВО поверил обещаниям о выгодных инвестициях и перевел 199 тысяч рублей на указанный мошенниками банковский счет. Средства поступили на карту москвича, который сознательно предоставил ее для проведения нелегальных транзакций. Такой человек в схемах мошенников называется «дроппером» — его роль заключается в приеме и дальнейшем переводе украденных денег, что затрудняет их отслеживание.

Прокурор Первореченского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с этого москвича неосновательного обогащения. Бутырский районный суд Москвы полностью удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчика всю сумму — 199 тысяч рублей. Фактическое исполнение этого решения взято на особый контроль.