В Башкирии ударят 22-градусные морозы

В Башкирии сильно похолодает. Это следует из прогноза республиканского гидрометцентра на ближайшие дни.
Сегодня, 11 декабря, днем местами пройдет небольшой снег, а на северо-западе республики возможен снегопад и метель. Столбики термометров покажут −7…-12 градусов, ночью температура может опуститься до −22 градусов.
В пятницу, 12 декабря, прогнозируется небольшой снег, более интенсивный на севере региона. В южных районах осадков практически не будет. Ветер сохранится с южных направлений, умеренный. Ночью температура −6…-11 градусов, до −16 при прояснениях, днем — −2…-7 градусов.
В субботу, 13 декабря, ожидается снег, который может привести к образованию снежных заносов на отдельных участках дорог. Ветер южной четверти, умеренный. Ночная температура −5…-10 градусов, дневная — −1…-6 градусов.
