Четвёртый мост через Обь в Новосибирске откроют 15 декабря

Открытие нового моста через Обь в Новосибирске намечено на 15 декабря. Об этом сообщил Сиб.фм источник в правительстве Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

15 декабря 2025 года в 23:00 состоится открытие четвёртого моста. Напомним, что его строительство ведётся с 2018 года по концессионному соглашению между правительством региона и «Сибирской концессионной компанией», которая входит в группу «ВИС».

После ввода моста в эксплуатацию для автомобилистов откроется основной участок автодороги. Также будет задействована в полном объёме правобережная развязка и двенадцать съездов на левом берегу.

Платный проезд начнёт действовать лишь после сдачи всех объектов проекта, в том числе тоннеля в створе улицы Станиславского.