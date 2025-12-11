Назван средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году

В 2026 году средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей. Такой расчет со ссылкой на открытые данные сделало РИА Новости.
Как ранее сообщали в Госдуме, с 1 апреля следующего года социальная пенсия будет проиндексирована на 6,8 процента. Соответственно, отмечает агентство, в среднем она составит 16,6 тысячи рублей.
Эта выплата назначается нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности, в случае потери кормильца или когда человек не наработал нужный страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
Ранее депутат Госдумы Андрей Говырин сообщил, что в 2026 году вырастут социальные выплаты и зарплаты россиян. Так, с 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%, средняя пенсия по старости достигнет 27 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, с 1 апреля планируется индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 6,8 процента. Последние получают награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавшие от радиационных катастроф, а также военные пенсионеры. Ежемесячная надбавка к пенсии членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности пересчитывается четыре раза в год.
Вместе с тем, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц.
В конце октября Министерство труда и социальной защиты России объявило о новой схеме индексации пенсий, которая начнет действовать с 2026 года. Выплаты будут увеличены с 1 января в один этап, а размер повышения превысит уровень инфляции.
До этого в Госдуме предложили реформировать систему индексации пенсий, привязав ее не к общим показателям инфляции, а к реальным расходам пенсионеров на базовые потребности. Отмечается, что существующий сейчас механизм, при котором рост цен на лекарства и продукты значительно опережает увеличение пенсионных выплат, фактически приводит к снижению уровня жизни пожилых людей.
В 2023 году президент Владимир Путин распорядился разработать такую программу, которая бы стимулировала россиян откладывать деньги. Причем надолго — например, на пенсию. Но при этом чтобы и доходность этих сбережений была выше инфляции. И гарантии были весомее.