Назван средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году

Кроме того, с 1 апреля планируется индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 6,8 процента. Последние получают награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавшие от радиационных катастроф, а также военные пенсионеры. Ежемесячная надбавка к пенсии членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности пересчитывается четыре раза в год.