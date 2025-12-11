Пять жителей Ямала получили государственные награды от Путина

Указ о награждении государственными наградами Путин подписал 10 декабря.
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря наградил государственными орденами и почетными званиями пятерых жителей Ямала. Среди отмеченных — руководитель ямальской пожарной службы, работники ЖКХ, нефтегазовой отрасли, энергетики и финансового сектора. Об этом говорится в указе главы государства, документ находится в распоряжении URA.RU.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить Катрича Николая Григорьевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Пожарная охрана” ЯНАО», — говорится в документе. Ему присвоена медаль «За отвагу при пожаре».
Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» получил Николай Соболь. Он работает слесарем по ремонту в «Салехардэнерго». В нефтегазовом секторе звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено Владимиру Сусиденко. Он трудится слесарем-ремонтником в «РН-Пурнефтегаз».
В экономическом блоке «Заслуженным экономистом Российской Федерации» стала Татьяна Лукьянчикова. Она занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпром добыча Надым». За работу в энергетике звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Сергею Воркову. Он является машинистом в «Салехардэнерго».