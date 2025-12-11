Пять жителей Ямала получили государственные награды от Путина

В экономическом блоке «Заслуженным экономистом Российской Федерации» стала Татьяна Лукьянчикова. Она занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпром добыча Надым». За работу в энергетике звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Сергею Воркову. Он является машинистом в «Салехардэнерго».