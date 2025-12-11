Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять жителей Ямала получили государственные награды от Путина

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря наградил государственными орденами и почетными званиями пятерых жителей Ямала. Среди отмеченных — руководитель ямальской пожарной службы, работники ЖКХ, нефтегазовой отрасли, энергетики и финансового сектора. Об этом говорится в указе главы государства, документ находится в распоряжении URA.RU.

Указ о награждении государственными наградами Путин подписал 10 декабря.

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря наградил государственными орденами и почетными званиями пятерых жителей Ямала. Среди отмеченных — руководитель ямальской пожарной службы, работники ЖКХ, нефтегазовой отрасли, энергетики и финансового сектора. Об этом говорится в указе главы государства, документ находится в распоряжении URA.RU.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наградить Катрича Николая Григорьевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Пожарная охрана” ЯНАО», — говорится в документе. Ему присвоена медаль «За отвагу при пожаре».

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» получил Николай Соболь. Он работает слесарем по ремонту в «Салехардэнерго». В нефтегазовом секторе звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено Владимиру Сусиденко. Он трудится слесарем-ремонтником в «РН-Пурнефтегаз».

В экономическом блоке «Заслуженным экономистом Российской Федерации» стала Татьяна Лукьянчикова. Она занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпром добыча Надым». За работу в энергетике звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Сергею Воркову. Он является машинистом в «Салехардэнерго».