В Омске подорожал бензин всех марок, но подешевело другое топливо

Так, литр бензина популярной марки АИ-92 подорожал на 26 копеек — до 57,44 рубля; марки АИ-95 — на 28 копеек — до 62,33 рубля. Топливо марок АИ-98 и АИ-100 за месяц взлетело в цене на 1,67 рубля за каждый литр — до 80,99 рубля. Дизельное топливо в ноябре подорожало на 93 копейки за литр — до 74,04 рубля.