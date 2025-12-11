Боец ВС РФ рассказал о времени подготовки к работе ударного БПЛА

Инженер беспилотных аппаратов российской группировки войск «Восток» с позывным «Сусанин» рассказал в видеоматериале Минобороны РФ, что подготовка ударного дрона к работе может занимать меньше минуты.
По его словам, большую часть оборудования обычно готовят заранее, но при необходимости сборка может быть выполнена практически мгновенно.
Тем временем в Минобороны сообщили о результатах работы операторов беспилотных систем группы «Восток». По данным ведомства, дронами был уничтожен американский бронетранспортёр M1117, а также сорвана попытка ротации украинских сил в районе Гуляйполя.
Как отмечают военные, Гуляйполе и прилегающие лесополосы находятся под плотным огневым контролем российских подразделений. Это лишает противника возможности перемещать резервы, обеспечивать снабжение и эффективно поддерживать свои позиции в данном направлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время российские артиллеристы и операторы БПЛА держат под огневым контролем всю территорию Гуляйполя, а также окрестности города и подъездные пути к нему.