В Омской области впервые начали вакцинировать диких животных от бешенства

В 2025 году в Омской области выявлено 23 очага бешенства. Недавно карантин ввели в деревне Пашенная Роща и поселке Речном Павлоградского и Омского районов. Лисы, все чаще заходящие в города и села, нападают не только на домашний скот, но и на людей, что делает ситуацию особенно тревожной.