В Омской области впервые начали вакцинировать диких животных от бешенства

В Омской области стартовала масштабная кампания по оральной вакцинации диких животных против бешенства — смертельно опасного вируса, который в этом году стал причиной карантина в нескольких районах региона. Впервые такие меры применяются и вблизи населенных пунктов, где особенно активны лисы — главные переносчики инфекции. О том, как проходит вакцинация рассказали в эфире телеканала «Россия-24» в Омске.
Специалисты Управления по охране животного мира разбрасывают в лесах специальные брикеты: снаружи — прессованная мука, измельчённое мясо и парафин, внутри — герметичный пакетик с живой вакциной. Одной дозы достаточно даже для крупного хищника, такого как медведь. Приманки раскладывают на территориях, где чаще всего обитают лисы, барсуки, сурки и другие животные, склонные заглядывать в норы и лакомиться подобной «едой».
В 2025 году в Омской области выявлено 23 очага бешенства. Недавно карантин ввели в деревне Пашенная Роща и поселке Речном Павлоградского и Омского районов. Лисы, все чаще заходящие в города и села, нападают не только на домашний скот, но и на людей, что делает ситуацию особенно тревожной.
Вакцинация проводится дважды в год — летом, когда появляется потомство, и зимой, когда нехватка корма заставляет зверей приближаться к жилью человека. Профилактическую кампанию планируют завершить уже в декабре. Прививка действует в течение года, а вероятность заражения после вакцинации минимальна.
