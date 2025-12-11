Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выманивают у детей деньги за якобы обход блокировки Roblox

Юрист Ермохина: аферисты выманивают у детей деньги или данные карт родителей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники избрали своей новой целью детей-фанатов заблокированной в России игры Roblox. Они предлагают детям возможность вернуться в игру, но на самом деле только выманивают у них деньги или данные банковских карт родителей.

«Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям “секретные” программы или ключи для обхода блокировки за плату», — сказала РИА Новости юрист Елена Ермохина.

Тем временем в России мошенники активно используют разные схемы для обмана граждан, вкладывающих деньги в криптовалюту. Как воруют деньги с криптокошельков и сами криптокошельки, читайте здесь на KP.RU.

Ранее специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Причём, если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.