Мошенники выманивают у детей деньги за якобы обход блокировки Roblox

Мошенники избрали своей новой целью детей-фанатов заблокированной в России игры Roblox. Они предлагают детям возможность вернуться в игру, но на самом деле только выманивают у них деньги или данные банковских карт родителей.
«Основная схема — злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям “секретные” программы или ключи для обхода блокировки за плату», — сказала РИА Новости юрист Елена Ермохина.
Тем временем в России мошенники активно используют разные схемы для обмана граждан, вкладывающих деньги в криптовалюту. Как воруют деньги с криптокошельков и сами криптокошельки, читайте здесь на KP.RU.
Ранее специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Причём, если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты.