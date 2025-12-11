Ричмонд
В Омском аэропорту задержались три рейса

Кроме того, один рейс отменен.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 11 декабря, на онлайн-табло Омского аэропорта имени Карбышева появились данные о задержке трех рейсов по двум направлениям. Также отменили рейс в Москву.

Перенесли вылет двух (из пяти) утренних рейсов до Москвы. Свыше трех составила задержка рейса «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву 5:40. По новым данным, его вылет теперь в 9:00.

Рейс компании «Победа» должен был отправиться в 7:05, вместо этого он вылетит в 11:40, таковы предварительные данные.

Отменен рейс в Москву от «Аэрофлота» в 8:05. Также задержан вылет борта в Астану. Вместо 8:50 его отправление намечено на 13:00.

Ранее мы писали, что в аэропорту задержан рейс на Пхукет.