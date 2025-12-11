В аэропортах Москвы скорректировали расписание более 133 рейсов из-за БПЛА

Москва ночью 11 декабря подверглась атаке украинских дронов. Сбито не менее 31 беспилотника. Из-за действующих в аэропортах временных ограничений отменено, задержано и перенаправлено более чем 133 рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
Так, в Шереметьево отменено порядка 30 рейсов. Задержано более 40 вылетов из Москвы, согласно данным на 06:00.
В аэропорту Домодедово задерживаются 16 рейсов. Одно воздушное судно перенаправили. В аэропорту Внуково задерживаются на вылет 12 рейсов, еще два отменены. Из международного аэропорта Жуковский не могут вылететь четыре борта. Еще один рейс отменен.
Пулково выступил в качестве запасного аэропорта. Он принимает перенаправленные из Москвы рейсы. Компания «Аэрофлот» уже официально сообщила о переносе и отмене ряда вылетов в связи с действующими ограничениями.