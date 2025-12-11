Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Москвы скорректировали расписание более 133 рейсов из-за БПЛА

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше сотни рейсов за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Москва ночью 11 декабря подверглась атаке украинских дронов. Сбито не менее 31 беспилотника. Из-за действующих в аэропортах временных ограничений отменено, задержано и перенаправлено более чем 133 рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, в Шереметьево отменено порядка 30 рейсов. Задержано более 40 вылетов из Москвы, согласно данным на 06:00.

В аэропорту Домодедово задерживаются 16 рейсов. Одно воздушное судно перенаправили. В аэропорту Внуково задерживаются на вылет 12 рейсов, еще два отменены. Из международного аэропорта Жуковский не могут вылететь четыре борта. Еще один рейс отменен.

Пулково выступил в качестве запасного аэропорта. Он принимает перенаправленные из Москвы рейсы. Компания «Аэрофлот» уже официально сообщила о переносе и отмене ряда вылетов в связи с действующими ограничениями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше