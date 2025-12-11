«Сидим и молимся»: депутат Госдумы описала состояние коммунальных сетей

Резкое похолодание привело к обострению проблем в сфере ЖКХ, где изношенные сети перестали выдерживать нагрузку. Как сообщила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, начавшиеся морозы мгновенно высветили слабые места систем теплоснабжения.
Самой крупной аварией стала ситуация в Ангарске Иркутской области: после повреждения на ТЭЦ без отопления остались 167 тыс. человек при температуре до −32 градусов. В регионе введён режим ЧС.
Разворотнева отметила, что инфраструктура ветшает быстрее, чем её успевают ремонтировать. По её словам, мягкое начало зимы создало иллюзию стабильности: фиксировалось меньше аварий, и они не носили масштабного характера. Однако с приходом морозов системные проблемы вновь проявились.
Депутат напомнила, что с 2022 года действует проект модернизации коммунальной инфраструктуры, предусматривающий льготные кредиты регионам. С 2025 года стартует новая программа обновления сетей. На модернизацию до 2030 года необходимо направить около 4,5 трлн рублей, при этом федеральный бюджет покрывает лишь часть суммы, и оставшиеся средства регионам ещё предстоит найти.
Разворотнева подчеркнула, что в нынешнем отопительном сезоне совершен порядок проверки объектов: муниципальные комиссии обследуют котельные, жилые дома и соцобъекты, фиксируют нарушения и контролируют их устранение. За неисполнение требований введены штрафы. Тем не менее, по её словам, главный способ борьбы с аварийностью остаётся прежним — плановая модернизация, которая требует значительного финансирования.
В 2024 году на эти цели уже выделено 6 млрд рублей, и работу обещают продолжить. Депутат выразила надежду, что зима не принесёт новых серьёзных потрясений для коммунальных систем.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.