«Сидим и молимся»: депутат Госдумы описала состояние коммунальных сетей

Депутат напомнила, что с 2022 года действует проект модернизации коммунальной инфраструктуры, предусматривающий льготные кредиты регионам. С 2025 года стартует новая программа обновления сетей. На модернизацию до 2030 года необходимо направить около 4,5 трлн рублей, при этом федеральный бюджет покрывает лишь часть суммы, и оставшиеся средства регионам ещё предстоит найти.