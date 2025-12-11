Ричмонд
Матвей Сафонов не пропустил в матче ПСЖ с «Атлетиком» в ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью 0:0 с испанским «Атлетиком» на выезде.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью 0:0 с испанским «Атлетиком» на выезде. Российский вратарь Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, провёл свой второй матч в сезоне «на ноль» подряд.

Ранее в чемпионате Франции ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» со счётом 5:0. После шести туров действующий обладатель трофея, ПСЖ, набрал 13 очков, тогда как у «Атлетика» — 5 очков.

В следующем туре парижане сыграют на выезде с португальским «Спортингом», а «Атлетик» отправится в гости к итальянской «Аталанте».

Ранее сообщалось, что российский вратарь Сафонов и украинский защитник Забарный вместе вышли на поле в ЛЧ.

