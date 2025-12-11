Дети военнослужащих из Приморья посетят Кремлевскую елку

Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель Правительства края Вера Щербина.
По словам первого вице-губернатора, на кремлевскую елку в этом году будут направлены 50 детей участников СВО. Делегация формировалась через воинские части Приморья.
Второе, не менее важное мероприятие — кремлевский кадетский бал, который пройдет 10 декабря. От Приморского края направлены две пары — это учащиеся школы № 1 имени Курбаева Надеждинского округа.
«Чтобы попасть на бал, нужно было пройти соответствующий конкурс. Наши ребята достойно себя показали, школа вошла в число победителей. Мы отправляем учеников на кремлевский кадетский бал», — подчеркнула Вера Щербина.