Дети военнослужащих из Приморья посетят Кремлевскую елку

Дети из Приморья побывают на главных новогодних праздниках страны — кремлевской елке и кремлевском кадетском балу в Москве.

Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель Правительства края Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, на кремлевскую елку в этом году будут направлены 50 детей участников СВО. Делегация формировалась через воинские части Приморья.

Второе, не менее важное мероприятие — кремлевский кадетский бал, который пройдет 10 декабря. От Приморского края направлены две пары — это учащиеся школы № 1 имени Курбаева Надеждинского округа.

«Чтобы попасть на бал, нужно было пройти соответствующий конкурс. Наши ребята достойно себя показали, школа вошла в число победителей. Мы отправляем учеников на кремлевский кадетский бал», — подчеркнула Вера Щербина.