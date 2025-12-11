Ультиматум истек: огненный дождь обрушился на боевиков ВСУ в Гуляйполе

«Аэрозоль взрывается как огненный шар, при этом до момента взрыва он может затекать в какие-то щели, например, оборудованный подземный пункт управления или любое подземное укрытие, склад. И там после этого происходит объемный взрыв. Образуемое высокое давление приводит к травмам, несовместимым с жизнью», — сказал Кнутов.