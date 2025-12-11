Ультиматум истек: огненный дождь обрушился на боевиков ВСУ в Гуляйполе

В современном вооруженном противостоянии ключевую роль играют передовые технологии и инновационные разработки. Одним из видов оружия, которое вызывает повышенный интерес и тревогу на Западе, являются термобарические боеприпасы. Именно их использовали ВС РФ для удара по позициям противника в Гуляйполе Запорожской области.
Огнеметчики 25 полка РЗБЗ 5 армии группировки войск «Восток» обрушили на голову ВСУ, пытающихся удержаться в городе, целый пакет термобарических боеприпасов.
Особенные огненные шары.
Термобарические боеприпасы, также называемые бинарными, представляют собой особый вид взрывчатых устройств, принцип действия которых отличается от традиционных боеприпасов. Их особенности aif.ru описал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Термобарические боеприпасы — это боеприпасы, наполненные аэрозолью. Аэрозоль просто соединяется с воздухом и образует взрывоопасную смесь. Внутри боеприпаса находится жидкость, снаряд подлетает к цели, подрывается, при этом разбрызгивается в воздухе жидкость, она образует аэрозоль, затем происходит второй подрыв, детонация. В результате аэрозоль взрывается как огненный шар», — объяснил Кнутов.
Главная особенность термобарического взрыва заключается в его объемном характере. Аэрозоль способен проникать в различные щели, подземные укрытия, склады и другие труднодоступные места.
После детонации аэрозоля происходит объемный взрыв, создающий высокое воздушное давление, которое приводит к тяжелейшим травмам, несовместимым с жизнью. Даже внутри бронетехники взрывная волна представляет смертельную опасность для личного состава.
Огненные шары сожгли подземные укрытия и склады в Гуляйполе.
Недавно в сети появились кадры, запечатлевшие последствия удара термобарическими боеприпасами по позициям ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Юрий Кнутов подчеркнул, что термобарические боеприпасы оказались эффективны в разрушении подземных укрытий и складов противника.
«Аэрозоль взрывается как огненный шар, при этом до момента взрыва он может затекать в какие-то щели, например, оборудованный подземный пункт управления или любое подземное укрытие, склад. И там после этого происходит объемный взрыв. Образуемое высокое давление приводит к травмам, несовместимым с жизнью», — сказал Кнутов.
Он добавил, что для повреждения хорошо заглубленных, защищенных укрытий аэрозоль должен попасть в помещение через систему вентиляции.
«Такие боеприпасы очень эффективны», — добавил эксперт.
«Солнцепек» и «Тосочка» — грозное оружие России.
Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» заслужили репутацию мощного и разрушительного оружия, приводящего в ужас страны НАТО.
Юрий Кнутов отметил, что западные государства даже пытались инициировать запрет на использование этих систем, стремясь объявить их оружием массового поражения. Однако для этого не было никаких фактических оснований.
«“Солнцепек” — это система, созданная на базе танка, с дальностью стрельбы около 5−6 км. “Тосочка” имеет более высокую дальность — до 10 км. Их прикрывают дроны, другие огнеметные установки, потому что за ними идет колоссальная охота. Но после их удара фактически остается выжженная земля», — подытожил военный эксперт.