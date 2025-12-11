Суд проверил видео сделки Долиной и Лурье

В материалах дела отмечается, что, участвуя в сделках по отчуждению квартиры, Долина полагала, что принимает участие в некой «спецоперации» по выявлению и задержанию мошенников. Кроме того, в своем иске Долина указывала, что Лурье не проявила даже минимально необходимой разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, явно свидетельствовавшие о искажении действительной воли истца.