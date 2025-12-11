Американский журналист Такер Карлсон заявил, что значительная часть ключевых государственных структур США утратила доверие и нуждается в глубокой реформе.
Подводя итоги выборов 2024 года, он подчеркнул, что именно они продемонстрировали масштаб системных проблем, которые, по его мнению, невозможно игнорировать.
Карлсон особо отметил, что гражданам не следует принимать заявления Федерального бюро расследований на веру, если они не подкреплены убедительными доказательствами. Он призвал ФБР к полной прозрачности, подчеркнув, что обязанность спецслужбы — доказывать свои утверждения, а не требовать доверия по умолчанию.
Журналист также выразил уверенность, что бюрократический аппарат внутри ФБР действует порой автономно, и привёл в пример события 6 января 2021 года, которые, по его мнению, были организованы при участии спецслужбы. Он напомнил, что американцы не обязаны слепо доверять структурам, за которыми, как он утверждает, тянется история нарушений и фабрикаций дел.
Ранее Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин проделал «грандиозную работу» ради России и возвысил страну.