Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон заявил, что американцы не должны верить правительству США

Такер Карлсон заявил, что американцы не обязаны верить правительственным структурам, утратившим их доверие.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что значительная часть ключевых государственных структур США утратила доверие и нуждается в глубокой реформе.

Подводя итоги выборов 2024 года, он подчеркнул, что именно они продемонстрировали масштаб системных проблем, которые, по его мнению, невозможно игнорировать.

Карлсон особо отметил, что гражданам не следует принимать заявления Федерального бюро расследований на веру, если они не подкреплены убедительными доказательствами. Он призвал ФБР к полной прозрачности, подчеркнув, что обязанность спецслужбы — доказывать свои утверждения, а не требовать доверия по умолчанию.

Журналист также выразил уверенность, что бюрократический аппарат внутри ФБР действует порой автономно, и привёл в пример события 6 января 2021 года, которые, по его мнению, были организованы при участии спецслужбы. Он напомнил, что американцы не обязаны слепо доверять структурам, за которыми, как он утверждает, тянется история нарушений и фабрикаций дел.

Ранее Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин проделал «грандиозную работу» ради России и возвысил страну.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше