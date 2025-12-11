Карлсон заявил, что американцы не должны верить правительству США

Журналист также выразил уверенность, что бюрократический аппарат внутри ФБР действует порой автономно, и привёл в пример события 6 января 2021 года, которые, по его мнению, были организованы при участии спецслужбы. Он напомнил, что американцы не обязаны слепо доверять структурам, за которыми, как он утверждает, тянется история нарушений и фабрикаций дел.