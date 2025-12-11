Родители проверили организацию питания в школах и детских садах Иркутска

8 декабря проверка состоялась в СОШ № 80, где процесс организует АО «Комбинат питания Иркутска». В ходе визита комиссия оценила завтрак, состоящий из пшенной каши, сыра, хлеба и чая. Директор школы Ольга Ободенко отметила, что замечаний по качеству пищи не поступило, дети едят с аппетитом.
«Мне нравится, как готовят в школьной столовой. Особенно люблю гуляш и свежий овощной салат — они очень вкусные и хорошо насыщают, помогая оставаться энергичной на уроках», — поделилась семиклассница Яна Шаламова.
Заведующая производством столовой Татьяна Гальчевская сообщила, что школа работает по меню, утвержденному «Комбинатом питания Иркутска». Бесплатной едой, которая включает трехразовый рацион с широким ассортиментом — от сырников и омлетов до блюд из рыбы, печени и курицы — обеспечены 600 учащихся. В зависимости от учебной смены 300 из них получают завтрак, 300 — обед. В эту категорию входят все ученики 1−4 классов, ребята из малообеспеченных семей, инвалиды, дети с особыми медицинскими показаниями и дети участников СВО.
Проверка прошла и в детском саду № 55. Контролирующие присутствовали при раздаче полдника в группы и сами попробовали творожную запеканку с клубничным соусом, сливовый компот и яблоко.
«Такие открытые встречи крайне важны. Они позволяют наглядно показать, как организовано питание, и снимают множество вопросов. Родители увидели, что их дети получают свежую, качественную и безопасную пищу, что укрепляет доверие не только к детскому саду, но и к работе поставщика — “Комбината питания”, — отметила Анна Чупрова.
