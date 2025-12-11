Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители проверили организацию питания в школах и детских садах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — Родители контролируют качество питания детей в образовательных учреждениях Иркутска. Такие инспекции проводятся не реже одного раза в месяц.

Источник: НИА Байкал

8 декабря проверка состоялась в СОШ № 80, где процесс организует АО «Комбинат питания Иркутска». В ходе визита комиссия оценила завтрак, состоящий из пшенной каши, сыра, хлеба и чая. Директор школы Ольга Ободенко отметила, что замечаний по качеству пищи не поступило, дети едят с аппетитом.

«Мне нравится, как готовят в школьной столовой. Особенно люблю гуляш и свежий овощной салат — они очень вкусные и хорошо насыщают, помогая оставаться энергичной на уроках», — поделилась семиклассница Яна Шаламова.

Заведующая производством столовой Татьяна Гальчевская сообщила, что школа работает по меню, утвержденному «Комбинатом питания Иркутска». Бесплатной едой, которая включает трехразовый рацион с широким ассортиментом — от сырников и омлетов до блюд из рыбы, печени и курицы — обеспечены 600 учащихся. В зависимости от учебной смены 300 из них получают завтрак, 300 — обед. В эту категорию входят все ученики 1−4 классов, ребята из малообеспеченных семей, инвалиды, дети с особыми медицинскими показаниями и дети участников СВО.

Проверка прошла и в детском саду № 55. Контролирующие присутствовали при раздаче полдника в группы и сами попробовали творожную запеканку с клубничным соусом, сливовый компот и яблоко.

«Такие открытые встречи крайне важны. Они позволяют наглядно показать, как организовано питание, и снимают множество вопросов. Родители увидели, что их дети получают свежую, качественную и безопасную пищу, что укрепляет доверие не только к детскому саду, но и к работе поставщика — “Комбината питания”, — отметила Анна Чупрова.

Фото пресс-службы администрации Иркутска.