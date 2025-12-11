Родители проверили организацию питания в школах и детских садах Иркутска

Заведующая производством столовой Татьяна Гальчевская сообщила, что школа работает по меню, утвержденному «Комбинатом питания Иркутска». Бесплатной едой, которая включает трехразовый рацион с широким ассортиментом — от сырников и омлетов до блюд из рыбы, печени и курицы — обеспечены 600 учащихся. В зависимости от учебной смены 300 из них получают завтрак, 300 — обед. В эту категорию входят все ученики 1−4 классов, ребята из малообеспеченных семей, инвалиды, дети с особыми медицинскими показаниями и дети участников СВО.