В РФ могут точно определять место запуска дронов ВСУ даже по обломкам

В черте белорусского Гродно 30 ноября упал беспилотник, запущенный с территории Литвы. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что личность оператора БПЛА установили по камерам, ведется его поиск.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, как можно обнаружить место запуска беспилотника самолетного типа.
«Можно ли по обломкам беспилотных комплексов определить место старта? Это возможно в случае, если сохранится полетный контроллер — это главный портовой компьютер, внутри которого есть специальная карта памяти, на которой хранится маршрут автономного полета», — отметил эксперт.
Кондратьев уточнил, что операторы не управляют беспилотником самолетного типа на протяжении всего маршрута.
«В него заранее загружают полетное задание, и он 90%, а иногда и 100%, летит автономно. Дрон знает, куда ему лететь. На определенных этапах может вмешиваться оператор, но фактически у БПЛА есть основной маршрут для автономного полета, который записан в полетный контроллер. Первая точка в этом полетном задании, которая хранится внутри этого полетного контроллера, и есть точка старта», — пояснил собеседник aif.ru.
Кондратьев подчеркнул, что при уничтожении БПЛА определить место, откуда он был запущен, возможно в случае, если сохранился полетный контроллер.