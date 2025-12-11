В РФ могут точно определять место запуска дронов ВСУ даже по обломкам

«В него заранее загружают полетное задание, и он 90%, а иногда и 100%, летит автономно. Дрон знает, куда ему лететь. На определенных этапах может вмешиваться оператор, но фактически у БПЛА есть основной маршрут для автономного полета, который записан в полетный контроллер. Первая точка в этом полетном задании, которая хранится внутри этого полетного контроллера, и есть точка старта», — пояснил собеседник aif.ru.