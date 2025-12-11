Новосибирск станет площадкой для съемок американского кулинарного шоу

В 2026 году популярное американское шоу From Scratch снимут в Новосибирске. Об этом на пресс-конференции, посвящённой подготовке города к финальной защите конкурса на звание культурной столицы России, рассказали актёр Стивен Сигал и продюсер Стивен Мао, сообщает Мэрия Новосибирска.
Сигал впервые посетил Новосибирск, отметив свою любовь к сибирской культуре и связь с Дальним Востоком по линии отца. Продюсер Стивен Мао сообщил, что съёмки шоу пройдут в ресторанах сети «СибирьСибирь», где «можно почувствовать характер Сибири на вкус». Эпизоды будут сопровождаться масштабной рекламной кампанией на Таймс-Сквер, в аэропортах и на бортах самолётов.
From Scratch — это шоу, в котором ведущий Дэвид Москоу путешествует по миру, изучает локальные продукты и готовит блюда вместе с местными шефами, сочетая традиции региона с современной гастрономией. Мао ранее продюсировал эпизод в Дубае и будет курировать съёмки в Москве и Новосибирске.
Проект станет важным шагом в продвижении сибирской и российской кухни на международной арене. Финальная очная защита Новосибирска за звание культурной столицы пройдёт 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.