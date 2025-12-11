Новосибирск станет площадкой для съемок американского кулинарного шоу

Сигал впервые посетил Новосибирск, отметив свою любовь к сибирской культуре и связь с Дальним Востоком по линии отца. Продюсер Стивен Мао сообщил, что съёмки шоу пройдут в ресторанах сети «СибирьСибирь», где «можно почувствовать характер Сибири на вкус». Эпизоды будут сопровождаться масштабной рекламной кампанией на Таймс-Сквер, в аэропортах и на бортах самолётов.