Рыбу и мясо из будущего продают в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе выявили мясную и рыбную продукцию с поддельными датами изготовления.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты Россельхознадзора проверили через систему «Меркурий», как предприятия соблюдают правила маркировки, и нашли продукцию, якобы произведенную в конце декабря 2025 года.

Так, 1 декабря красноярская компания «Морская свежесть» выпустила в продажу 126 кг слабосоленой сельди с датой выработки 28 декабря.

А 2 декабря кулинарный цех «Простовкус» в Канске произвел 91 кг колбасок для жарки, также указав будущую дату изготовления — 28 декабря.

По итогам проверки предприятия получили предупреждения, а все получатели этой продукции были уведомлены о нарушениях.

16+