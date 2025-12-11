Рыбу и мясо из будущего продают в Красноярске

Специалисты Россельхознадзора проверили через систему «Меркурий», как предприятия соблюдают правила маркировки, и нашли продукцию, якобы произведенную в конце декабря 2025 года.
Так, 1 декабря красноярская компания «Морская свежесть» выпустила в продажу 126 кг слабосоленой сельди с датой выработки 28 декабря.
А 2 декабря кулинарный цех «Простовкус» в Канске произвел 91 кг колбасок для жарки, также указав будущую дату изготовления — 28 декабря.
По итогам проверки предприятия получили предупреждения, а все получатели этой продукции были уведомлены о нарушениях.
16+