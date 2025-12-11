Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водителей массово проверят на нарушения ПДД

Проверки необходимы для безопасности.

Источник: Башинформ

Сегодня с 9 до 13 часов на 136 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе будут проводиться массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Рейды направлены на комплексную проверку участников дорожного движения, в том числе на выявление транспортных средств, находящихся в розыске, задержание злостных неплательщиков штрафов, лиц лишенных водительских прав или не имеющих таковых. Особое внимание будет уделено правилам перевозки детей.

Ранее в Башкирии водителя автобуса осудили за ДТП с двумя погибшими.