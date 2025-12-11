В Башкирии водителей массово проверят на нарушения ПДД

Сегодня с 9 до 13 часов на 136 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе будут проводиться массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Рейды направлены на комплексную проверку участников дорожного движения, в том числе на выявление транспортных средств, находящихся в розыске, задержание злостных неплательщиков штрафов, лиц лишенных водительских прав или не имеющих таковых. Особое внимание будет уделено правилам перевозки детей.
Ранее в Башкирии водителя автобуса осудили за ДТП с двумя погибшими.