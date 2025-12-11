Ричмонд
Khaosod English: в конфликте с Камбоджей погибли восемь военных из Таиланда

Количество военнослужащих Таиланда, погибших в результате конфликта с Камбоджей, увеличилось восьми, есть десятки пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

Количество военнослужащих Таиланда, погибших при конфликте с Камбоджей, увеличилось восьми, информирует Khaosod English.

«На странице Вооружённых сил Таиланда сообщили о гибели восьмого тайского солдата в пограничном конфликте», — говорится в посте издания в его аккаунте в соцсети X*.

Напомним, в ноябре министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит приказал провести в полную боеготовность войска на границе с Камбоджей из-за «начала временной демаркации границы на спорных участках».

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в начале декабря. В частности, в армии Таиланда заявили, что камбоджийские силы открыли артиллерийский огонь по тайским позициям. В ответ ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

По данным СМИ, вооружённое противостояние между Таиландом и Камбоджей охватило всю линию совместной границы, затронув пять регионов и сотни человек с обеих сторон.

В Таиланде сообщали о пяти погибших и десятках раненых, Камбоджа потеряла свыше 60 человек.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что готов вновь урегулировать вооружённый конфликт, вспыхнувший между Таиландом и Камбоджей.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

