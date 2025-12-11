Знаменский район Омской области почти полностью готов к подключению газа

Напомним, завершить строительство газопровода‑отвода и газораспределительной станции, которые обеспечат газом жителей трёх северных районов области, планируют до конца 2025 года. Это решит многолетнюю проблему в Тарском, Знаменском и Тевризском районах. Из-за истощения «Тевризского месторождения» жители районов в морозы оставались без тепла. Из бюджета Омской области необходимо было изыскивать средства на компенсацию оплаты альтернативных источников отопления. После ввода в эксплуатацию газопровода поставки газа на север станут бесперебойными. Сейчас тысячам абонентов «Тевризнефтегаза» необходимо заключить договоры с компанией «Газпром межрегионгаз Омск».