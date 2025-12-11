Омичи чаще всего жаловались на хищения и завышенные тарифы управляющих компаний

По итогам года надзорным органом выявлено более 4000 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании обращений граждан. Наиболее распространенными стали жалобы на бездействие управляющих организаций при проведении текущего ремонта и устранении аварийных ситуаций, а также на хищения и искусственное завышение платы за содержание жилья.