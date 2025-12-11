Омичи чаще всего жаловались на хищения и завышенные тарифы управляющих компаний

В 2025 году одной из самых частых жалоб жителей Омска на управляющие компании стали хищения денежных средств и необоснованное завышение тарифов за содержание жилья. Об этом 10 декабря в прямом эфире «Вести Омск» сообщила прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области Лилия Ганеева.
По итогам года надзорным органом выявлено более 4000 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании обращений граждан. Наиболее распространенными стали жалобы на бездействие управляющих организаций при проведении текущего ремонта и устранении аварийных ситуаций, а также на хищения и искусственное завышение платы за содержание жилья.
Особое внимание прокуратуры привлекли факты подделки подписей при проведении общих собраний собственников. По этим случаям в 2025 году возбуждено 8 уголовных дел.
При этом, как отметила Лилия Ганеева, второй год подряд фиксируется снижение общего числа обращений от омичей к надзорным органам по вопросам ЖКХ — что, по мнению прокуратуры, может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в отрасли.
