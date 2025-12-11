Около 188 машин вывезли муниципальные эвакуаторы во Владивостоке

Осенью во Владивостоке начала работу муниципальная служба эвакуации. Она уже вывезла 188 машин нарушителей, сообщила пресс-служба администрации города.
«Эвакуаторы работают во всех районах города. Призываем автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к выбору мест стоянки транспортных средств. В противном случае машина может быть отправлена на штрафстоянку, тогда владельцу придется оплатить не только штраф за правонарушение, но и оплатить услуги эвакуации и хранения», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что автомобили нарушителей ПДД создают серьезные помехи движению транспорта и угрозу безопасности других участников дорожного движения.
Напомним, рейд по выявлению нарушителей правил парковки прошёл в центре Владивостока. Сотрудники муниципальной службы эвакуации, ГАИ и специалисты компании «Цифровое Приморье» проверили участок платной парковки № 020 на улице Фонтанной — от пересечения с Алеутской до Пограничной.