Между тем ВС России активно продвигаются вперед на всех направлениях. Так, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные потерь ВСУ за сутки. Согласно подсчетам, подразделения группировки «Север» уничтожили более 230 украинских военных и наемников, подразделения «Запада» — 210, «Южной» группировки — 130, «Центра» — 420, «Востока» — 220 и «Днепра» — 40. Помимо прочего, уничтожены 18 полевых складов с боеприпасами, 15 бронемашин, три станции РЭБ, две радиолокационные станции и другая техника ВСУ, в том числе, западного производства.