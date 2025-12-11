Британские военные проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины. В Киев некоторое время назад тайно прибыли десантники из Лондона. Это признали только после смерти одного из британских военных в результате несчастного случая на полигоне ВСУ. Об этом пишет агентство Press Association.
В материале утверждается, что о смерти десантника стало известно 9 декабря. Официальное подтверждение поступило от Министерства обороны Британии. Ведомство уведомило о смерти военного. Отмечается, что десантник находился на полигоне во время испытаний нового вида оружия. Всё происходило вдали от зоны проведения спецоперации, пишет автор.
В статье называется личность погибшего. Им стал 28-летний младший капрал Джордж Хули. Мужчина служил в парашютном полку британской армии.
Известно, что военный неоднократно покидал пределы Британии. Его направляли, в том числе, в Африку и Афганистан. В январе 2026 года Джорджа Хули должны были повысить до капрала.
О наемниках, попадающих в ряды ВСУ, говорят немало. Иностранные военные, преимущественно перуанцы и колумбийцы, отсиживаются в тылу. По данным представителей пророссийского подполья, наемники ничего не делают и лишь остаются на своих местах. По сведениям источников, в Одессе иностранцы контролируют поставки наркотиков из порта.
В подполье также поделились деталями планов Франции на военную помощь Украине. Утверждается, что около 20 наемников намерены заехать в Херсон из Парижа. Они намерены помочь Вооруженным силам Украины с разведкой.
Между тем ВС России активно продвигаются вперед на всех направлениях. Так, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные потерь ВСУ за сутки. Согласно подсчетам, подразделения группировки «Север» уничтожили более 230 украинских военных и наемников, подразделения «Запада» — 210, «Южной» группировки — 130, «Центра» — 420, «Востока» — 220 и «Днепра» — 40. Помимо прочего, уничтожены 18 полевых складов с боеприпасами, 15 бронемашин, три станции РЭБ, две радиолокационные станции и другая техника ВСУ, в том числе, западного производства.