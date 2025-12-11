В Лесосибирске пресечена схема заниженной арендной платы земельного участка

«Новый собственник не растерялся: обратился в мэрию с просьбой дать ему ту же землю в аренду на льготных условиях без торгов для использования складов. Администрация пошла навстречу, снизив плату до 1,5 тыс. руб. ежегодно, несмотря на то, что арендная ставка не может падать ниже той, что была по торгам. Итог — бюджет города недополучил сотни тысяч рублей за 2023−2025 годы», — уточнили в краевой прокуратуре.