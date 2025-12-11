В Лесосибирске пресечена схема заниженной арендной платы земельного участка

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
В 2023 году местный житель выиграл торги и получил в аренду земельный участок для строительства складов. Арендная плата составляла 300 тыс. рублей в год. Арендатор возвёл объект незавершённого строительства, продал его другому лицу и расторг договор. В результате администрация не получила положенные деньги.
«Новый собственник не растерялся: обратился в мэрию с просьбой дать ему ту же землю в аренду на льготных условиях без торгов для использования складов. Администрация пошла навстречу, снизив плату до 1,5 тыс. руб. ежегодно, несмотря на то, что арендная ставка не может падать ниже той, что была по торгам. Итог — бюджет города недополучил сотни тысяч рублей за 2023−2025 годы», — уточнили в краевой прокуратуре.
Прокуратура внесла главе города представление. В результате виновных наказали дисциплинарно, администрация подала в суд на изменение договора и выставила арендатору счёт на 700 тыс. рублей.
Рассмотрение иска находится на контроле.