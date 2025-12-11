Ричмонд
Хотел новогоднего настроения: Житель Камчатки украл Деда Мороза

На Камчатке мужчина украл надувного Деда Мороза и увёз в багажнике.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке мужчину будут судить за то, что он украл Деда Мороза. Речь идёт о надувной фигуре сказочного персонажа, информирует пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Сообщается, что инцидент произошёл 5 декабря.

«Нетрезвый мужчина, находясь на территории торговой площадки одного из магазинов, обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, погрузил в машину приятеля, которому сказал, что купил ее», — сказано в релизе.

Стоимость похищенной фигуры составляет более 14 тысяч рублей.

Интересно, что на допросе мужчина рассказал правоохранителям, что он украл бы Деда Мороза, даже будучи трезвым, так как ему очень хотелось создать дома новогоднее настроение.

Похожий случай произошёл в прошлом году. Из новосибирского торгового центра «Панорама» неизвестный мужчина похитил фигуру Деда Мороза. Он просто взял декорацию в руки и унёс на глазах посетителей и сотрудников.

Историю о том, как неизвестные, укравшие елку у жительницы Иркутска, вернули ее обратно, читайте здесь на KP.RU.

