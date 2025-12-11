Ричмонд
В Перми открываются елочные базары

Один из первых появился на улице Крупской.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начинают открываться елочные базары. Один из первых появился на улице Крупской в Мотовилихе. Об этом нам написали наши подписчики в соцсетях. 10 декабря был первый день, когда на пешеходную улицу привезли и начали устанавливать новогодние елочки. О стоимости новогодних деревьев подписчики не уточнили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько будут стоить новогодние ели, если рубить их в лесничестве самостоятельно:

до 1 метра — 30,17 ₽

1,1 — 2 метра — 60,35;

2,1 — 3 метра — 90,52 ₽;

3,1 — 4 метра — 120,70 ₽;

выше 4,1 метра — 181,04 ₽

С собой для заключения договора необходимы паспорт и ИНН. Без договора вырубка считается административным правонарушением, за что налагается штраф: от 3 тыс. руб. — для физических лиц, от 200 тыс. руб. — для юридических лиц.