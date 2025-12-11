В Перми открываются елочные базары

В Перми начинают открываться елочные базары. Один из первых появился на улице Крупской в Мотовилихе. Об этом нам написали наши подписчики в соцсетях. 10 декабря был первый день, когда на пешеходную улицу привезли и начали устанавливать новогодние елочки. О стоимости новогодних деревьев подписчики не уточнили.