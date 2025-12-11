В Перми открываются елочные базары

В Перми начинают открываться елочные базары. Один из первых появился на улице Крупской в Мотовилихе. Об этом нам написали наши подписчики в соцсетях. 10 декабря был первый день, когда на пешеходную улицу привезли и начали устанавливать новогодние елочки. О стоимости новогодних деревьев подписчики не уточнили.
Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько будут стоить новогодние ели, если рубить их в лесничестве самостоятельно:
до 1 метра — 30,17 ₽
1,1 — 2 метра — 60,35;
2,1 — 3 метра — 90,52 ₽;
3,1 — 4 метра — 120,70 ₽;
выше 4,1 метра — 181,04 ₽
С собой для заключения договора необходимы паспорт и ИНН. Без договора вырубка считается административным правонарушением, за что налагается штраф: от 3 тыс. руб. — для физических лиц, от 200 тыс. руб. — для юридических лиц.