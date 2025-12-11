Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куриные ножки с бактериями нашли в популярной сети фастфуда во Владивостоке

Продукция не соответствует санитарным нормам из-за превышения микробиологических показателей.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты Россельхознадзора Приморья проверили маринованную куриную голень из популярной сети фастфуда во Владивостоке — и обнаружили серьёзное нарушение. Исследование провели по обращению заказчика, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе лабораторных исследований продукция проверена по пяти микробиологическим показателям в соответствии с нормативными требованиями технических регламентов Таможенного союза “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки”, “О безопасности пищевой продукции”. В результате в полуфабрикате из мяса птицы установлено превышение уровня общей бактериальной обсемененности продукции — в пять раз выше нормативного значения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отклонение свидетельствует о возможных нарушениях условий гигиены, производства, хранения или транспортировки полуфабриката.

По данным специалистов, с начала 2025 года в Приморье в куриных полуфабрикатах четырежды находили опасные отклонения. Раньше в котлетах и хинкали выявляли сальмонеллу и листерию — болезнетворные бактерии, которые могут вызвать серьёзное отравление.