Куриные ножки с бактериями нашли в популярной сети фастфуда во Владивостоке

«В ходе лабораторных исследований продукция проверена по пяти микробиологическим показателям в соответствии с нормативными требованиями технических регламентов Таможенного союза “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки”, “О безопасности пищевой продукции”. В результате в полуфабрикате из мяса птицы установлено превышение уровня общей бактериальной обсемененности продукции — в пять раз выше нормативного значения», — говорится в сообщении.