США и Япония провели совместные манёвры с участием бомбардировщиков B-52

Военно-воздушные силы самообороны Японии осуществили совместные учения с участием стратегических бомбардировщиков Соединённых Штатов B-52, информирует Объединённый комитет начальников штабов японских сил самообороны.
«Место проведения — над Японским морем. С японской стороны участвовали три истребителя F-35, три истребителя F-15, со стороны США — два B-52», — говорится в сообщении.
Японские военные заявили, что целью этих учений является подтверждение «твёрдой решимости и готовность Японии и США не допускать одностороннего силового изменения статус-кво». Кроме того, задачей манёвров стало «укрепление силы сдерживания».
«На фоне того, что ситуация с безопасностью вокруг нашей страны становится все более жёсткой, силы самообороны и американские Вооружённые силы провели совместные учения», — отметили военные.
Ранее сообщалось, что Япония обратилась к властям США с просьбой публично поддержать её на фоне разлада страны с Китайской народной Республикой из-за Тайваня. В Токио разочарованы текущим уровнем поддержки американской стороны, в связи с чем посол в Соединённых Штатах Сигэо Ямада попросил администрацию президента Дональда Трампа увеличить публичную поддержку Японии.