США и Япония провели совместные манёвры с участием бомбардировщиков B-52

Военно-воздушные силы Японии осуществили совместные учения с участием стратегических бомбардировщиков Соединённых Штатов B-52.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы самообороны Японии осуществили совместные учения с участием стратегических бомбардировщиков Соединённых Штатов B-52, информирует Объединённый комитет начальников штабов японских сил самообороны.

«Место проведения — над Японским морем. С японской стороны участвовали три истребителя F-35, три истребителя F-15, со стороны США — два B-52», — говорится в сообщении.

Японские военные заявили, что целью этих учений является подтверждение «твёрдой решимости и готовность Японии и США не допускать одностороннего силового изменения статус-кво». Кроме того, задачей манёвров стало «укрепление силы сдерживания».

«На фоне того, что ситуация с безопасностью вокруг нашей страны становится все более жёсткой, силы самообороны и американские Вооружённые силы провели совместные учения», — отметили военные.

Ранее сообщалось, что Япония обратилась к властям США с просьбой публично поддержать её на фоне разлада страны с Китайской народной Республикой из-за Тайваня. В Токио разочарованы текущим уровнем поддержки американской стороны, в связи с чем посол в Соединённых Штатах Сигэо Ямада попросил администрацию президента Дональда Трампа увеличить публичную поддержку Японии.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
