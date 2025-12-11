В красноярском зоопарке показали самых устойчивых к морозам животных: фото тех, кто пережил ледниковый период

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали о животных, которые не боятся экстремальных морозов и прекрасно себя чувствуют в уличных вольерах даже при температуре ниже −30 градусов.
«Суровый викинг» — овцебык.
Главным чемпионом по холоду здесь считают овцебыка. Этот вид пережил ледниковый период и существует на планете уже около четырех миллионов лет.
Главный секрет — уникальная шерсть, которая в восемь раз теплее овечьей. Она состоит из длинного остевого волоса (до 90 см) и невероятно плотного пухового подшерстка, создающего идеальную теплоизоляцию. Снег на его шкуре не тает.
Выносливость: животное способно выдерживать морозы до −60°C и снежные бури.
История: один из овцебыков парка — спасенный сирота с Таймыра, найденный в 2023 году рядом с телом погибшей матери.
«Солидный» зубр.
Еще один рекордсмен по выживанию в холоде — зубр.
Главный секрет — плотная грива с густым подшерстком на передней части тела, которая работает как термос, сохраняя тепло. Задняя часть покрыта менее густой шерстью, что создает забавный контраст.
Особенность: зимой зубры и овцебыки не впадают в спячку, а экономят энергию, медленно передвигаясь по вольеру и сократив потребление пищи.
Эти животные демонстрируют удивительные примеры природной адаптации, позволяющей им комфортно существовать в суровых климатических условиях.