В красноярском зоопарке показали самых устойчивых к морозам животных: фото тех, кто пережил ледниковый период

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали о животных, которые не боятся экстремальных морозов и прекрасно себя чувствуют в уличных вольерах даже при температуре ниже −30 градусов. «Суровый викинг» — овцебыкГлавным чемпионом по холоду здесь считают овцебыка. Этот вид пережил ледниковый период и существует на планете уже около четырех миллионов лет. Главный секрет — уникальная шерсть, которая в восемь раз теплее овечьей. Она состоит из длинного остевого волоса (до 90 см) и невероятно плотного пухового подшерстка, создающего идеальную теплоизоляцию. Снег на его шкуре не тает. Выносливость: животное способно выдерживать морозы до −60°C и снежные бури. История: один из овцебыков парка — спасенный сирота с Таймыра, найденный в 2023 году рядом с телом погибшей матери. «Солидный» зубрЕще один рекордсмен по выживанию в холоде — зубр. Главный секрет — плотная грива с густым подшерстком на передней части тела, которая работает как термос, сохраняя тепло. Задняя часть покрыта менее густой шерстью, что создает забавный контраст. Особенность: зимой зубры и овцебыки не впадают в спячку, а экономят энергию, медленно передвигаясь по вольеру и сократив потребление пищи. Эти животные демонстрируют удивительные примеры природной адаптации, позволяющей им комфортно существовать в суровых климатических условиях.