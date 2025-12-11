Движение закрыли по улице Карла Либкнехта из-за прорыва канализации

Движение временно закрыли на улице Карла Либкнехта на участке от Трилиссера до Лыткина. Все из-за прорыва канализации, который произошел утром 11 декабря. Сейчас специалисты устраняют последствия коммунальной аварии и выясняют причины случившегося.