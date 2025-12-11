Движение закрыли по улице Карла Либкнехта из-за прорыва канализации

Движение временно закрыли на улице Карла Либкнехта на участке от Трилиссера до Лыткина. Все из-за прорыва канализации, который произошел утром 11 декабря. Сейчас специалисты устраняют последствия коммунальной аварии и выясняют причины случившегося.
— На месте работают сотрудники «Водоканала». После того, как аварийную ситуацию устранят, дорога будет расчищена спецтехникой МУП «Иркутскавтодор», движение восстановят, — говорится в сообщении администрации.
Напомним, вода частично подтопила дорогу. В городе сейчас морозы, поэтому отдельные участки покрылись льдом. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар продолжают тушить в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ. Он вспыхнул днем ранее, 10 декабря. Только сейчас специалистам удалось практически погасить пламя, сейчас проливают отдельные очаги.