Движение закрыли по улице Карла Либкнехта из-за прорыва канализации

Специалисты продолжают работать над устранением аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Движение временно закрыли на улице Карла Либкнехта на участке от Трилиссера до Лыткина. Все из-за прорыва канализации, который произошел утром 11 декабря. Сейчас специалисты устраняют последствия коммунальной аварии и выясняют причины случившегося.

— На месте работают сотрудники «Водоканала». После того, как аварийную ситуацию устранят, дорога будет расчищена спецтехникой МУП «Иркутскавтодор», движение восстановят, — говорится в сообщении администрации.

Напомним, вода частично подтопила дорогу. В городе сейчас морозы, поэтому отдельные участки покрылись льдом. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар продолжают тушить в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ. Он вспыхнул днем ранее, 10 декабря. Только сейчас специалистам удалось практически погасить пламя, сейчас проливают отдельные очаги.