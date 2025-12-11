Ричмонд
В омский «Авангард» в итоге обмена перешел защитник Костин

«Ястребы» получили 17-летнего игрока из «Красной Армии».

Источник: Комсомольская правда

В КХЛ «Авангард» провел обмен игроками с ЦСКА. Речь идет о молодых хоккеистах.

20-летний нападающий Дмитрий Власенко «Омских Ястребов» отдан армейцам, он играл в МХЛ три сезона. Его статистика в молодежной команде составила 80 очков в 116 матчах. В сезоне-2024/25 игрок набрал 16 очков в 39 встречах и за «Омские Крылья» в ВХЛ.

«Авангард» за Власенко получили защитника Владимира Костина, ему 17 лет. В этом сезоне за «Красную Армию» в МХЛ он провел 19 встреч, сделав один результативный пас.

Ранее в стан «ястребов» уже вернулся еще один Костин, Клим. Он нападающий, пока в девяти матчах за «Авангард» очков по системе «гол + пас» он не набрал.

До того «КП Омск» писала, что от «Авангарда» в Матче звезд КХЛ-2026 помимо Дамира Шарипзянова и Константина Окулова сыграет и легионер Эндрю Потуральски.