В омский «Авангард» в итоге обмена перешел защитник Костин

20-летний нападающий Дмитрий Власенко «Омских Ястребов» отдан армейцам, он играл в МХЛ три сезона. Его статистика в молодежной команде составила 80 очков в 116 матчах. В сезоне-2024/25 игрок набрал 16 очков в 39 встречах и за «Омские Крылья» в ВХЛ.