Киев представил Вашингтону свою скорректированную версию мирного плана Трампа

Украина официально направила администрации президента США свой переработанный вариант мирного плана, который является ответом на последний проект, предложенный американской стороной. Информацию об этом передал журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х, ссылаясь на осведомленные источники.
По данным Равида, ответ был передан в среду, 10 декабря. Хотя содержание предложений Киева не раскрывается, агентство Bloomberg отметило, что это обновленная версия ранее обсуждавшегося мирного документа.
На фоне этих событий европейские союзники Украины также активизируют работу над тремя ключевыми документами. Эти документы, как сообщается, будут касаться общего видения условий прекращения конфликта, предоставления гарантий безопасности для Киева, а также плана восстановления страны.
8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями украинского лидера Владимира Зеленского относительно предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования конфликта.
Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией «перемещенных» украинских детей.