Психотерапевт Комина рассказала, как создать предновогоднее настроение

По ее словам, в середине декабря погода в Москве больше напоминает позднюю осень. «Для многих людей такая погодная аномалия становится источником эмоционального дискомфорта. Для многих снег — важный символ Нового года, визуальный “переход” в праздничное настроение. Его отсутствие может ослаблять чувство “предвкушения чуда”, что снижает эмоциональный фон», — сказала Комина.